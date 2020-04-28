Мезей — о «Барысе»: все пожимали друг другу руки, но только в Казахстане и России

Бывший защитник «Барыса» Бранислав Мезей рассказал о выступлении за казахский клуб.
«В течение сезона в клубе говорили, что довольны мной и тем, как я играю. Они хотели, чтобы я остался там ещё на два года. Мой агент приехал в Астану, чтобы договориться о новом контракте. Ему сказали то же самое. Но мы не подписали соглашение сразу. Нам сказали, что подписание произойдёт по окончании сезона, однако это решённое дело. В следующее межсезонье я звонил своему агенту, чтобы завершить сделку как можно скорее. Но в клубе передумали и начали искать других игроков
Я не слишком многое видел в Казахстане, только Астану и Павлодар, но зимы были очень холодными. Там было много пустующей земли. Я хотел бы увидеть некоторые места прекрасной и почти не тронутой человеком природы, о которых мне рассказывали. Казахстанцы очень гордились своим происхождением и серьёзно относились к тому, что они из этой страны. Необычным было то, что все пожимали утром друг другу руки в раздевалке, но только в Казахстане и России. Как только мы выезжали за их пределы, никто не пожимал рук», — цитирует Мезея Sports.kz.
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