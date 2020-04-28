«Витязь» объявил о продлении контракта с главным тренером Кравецом
«Витязь» в официальном «твиттере» подмосковного клуба объявил о продлении контракта с главным тренером Михаилом Кравецом. Соглашение продлено на один сезон.
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Кравеца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах. Следующий сезон станет для специалиста вторым в Подольске.
До работы в «Витязе» 56-летний Кравец никогда не возглавлял клуб КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/2010, 2012/2014), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/2016). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
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