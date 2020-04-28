СКА объявил об уходе из команды Зуба, Коскиранты, Зубарева, Лехтеря и Барабанова

Хоккейный клуб СКА на официальном сайте сообщил об уходе из команды защитников Артёма Зуба и Андрея Зубарева, а также нападающих Ярно Коскиранту, Александра Барабанова и Йори Лехтеря. У хоккеистов истекли контракты с «армейским» клубом, и в следующем сезоне они не будут выступать в Петербурге.

Александр Барабанов – воспитанник СКА, чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «армейцев». В 2018 году вместе со сборной России стал победителем Олимпийских игр, также Барабанов дважды выиграл бронзовые медали чемпионатов мира. За СКА форвард провёл 330 матчей и набрал 160 (73+87) очков.

Артём Зуб перешёл в СКА из «Амура» в ходе сезона-2016/2017, выиграл вместе с клубом российское чемпионство и Кубок Гагарина, а со сборной – Олимпийские игры в Пхёнчхане и две бронзы чемпионатов мира. В 212 матчах в «армейской» форме на счету Зуба 48 (16+32) очков.

Ярно Коскиранта стал игроком СКА в межсезонье 2015 года, также вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина, а со сборной Финляндии стал серебряным призёром чемпионата мира—2016. В 311 играх за петербуржцев нападающий отметился 114 (67+47) очками.

Андрей Зубарев пополнил состав СКА летом 2015 года, в сезоне-2016/2017 вместе с командой выиграл Кубок Гагарина и чемпионат страны, а ещё через год стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. Также Зубарев – чемпион мира 2014 года. За СКА защитник отыграл 215 встреч и набрал 28 (3+25) очков.

Йори Лехтеря – бронзовый призёр Олимпиады в Сочи, серебряный призёр чемпионата мира 2014 года – провёл в составе СКА один сезон, он стал игроком «армейцев» прошлым летом. В регулярном чемпионате финский форвард провёл 51 матч, на его счету 30 (15+15) очков. В плей-офф Лехтеря участия не принимал.