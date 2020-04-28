НХЛ продаёт защитные маски с символикой клубов лиги

Национальная хоккейная лига во время пандемии коронавируса приступила к продажам защитных масок, оформленных в стиле клубов лиги, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон. Стоимость комплекта из трёх масок — около $ 25. Все вырученные деньги пойдут на благотворительные цели: помощь получат организации, закупающие бесплатные обеды для населения.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



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Плей-офф, новый сезон, драфт, рынок свободных агентов. Что будет дальше с НХЛ Лига готова вернуться. Похоже, это случится уже в июне.