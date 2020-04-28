«Трактор» подтвердил уход Владимира Юрзинова-младшего
Главный тренер челябинского «Трактор» Владимир Юрзинов-младший покинет клуб 30 апреля по истечении контракта, информирует официальный сайт команды.
Юрзинов возглавил челябинский клуб 2 ноября 2019 года, сменив Петериса Скудру. «Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.
Одним из основных претендентов на роль главного тренера «Трактора» является Анвар Гатиятулин. Именно с ним челябинцы выиграли бронзовые медали в сезоне-2017/2018. Возвращение Гатиятулина в Челябинск – приоритет для клуба. Также сообщалось об интересе клуба к Милошу Ржиге.
Источник: Юрзинов покинет «Трактор», клуб рассматривает кандидатуры Гатиятулина и Ржиги
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