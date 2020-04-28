«Амур» подписал новый контракт с Никитой Александровым

Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с защитником Никитой Александровым, информирует в «Твиттере» хоккейный агент Алексей Дементьев. 20-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В сезоне-2019/2020 Александров провёл 17 матчей за основную команду «Амура», не набрав очков.



Ранее «Амур» сделал квалификационные предложения нападающим Никите Язькову (6 (1+5) очков в 33 матчах), Данилу Файзуллину (17 (4+13) очков в 51 матче), Игорю Руденкову (26 (13+13) очков в 62 матчах), Артуру Гиздатуллину, защитникам Никите Камалову (7 (2+5) очков в 35 матчах) и Павлу Медведеву. Также предложение получил игрок системы «Амура», капитан хабаровской молодёжки Александр Гопиенко.

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