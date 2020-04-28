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«Витязь» продлил контракт с 36-летним Александром Сёминым

«Витязь» продлил контракт с 36-летним Александром Сёминым
Хоккей / КХЛ 0

Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт с нападающим Александром Сёминым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 36-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Сёмин принял участие в 50 матчах за «Витязь», записав на свой счёт 38 (18+20) баллов при показателе полезности "-3" и 69 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут и 33 секунды за матч. Розыгрыш Кубка Гагарина ветеран пропустил из-за травмы.

Ранее в КХЛ Сёмин также защищал цвета нижегородского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга». В НХЛ форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

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