«Витязь» продлил контракт с 36-летним Александром Сёминым
Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт с нападающим Александром Сёминым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. 36-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Сёмин принял участие в 50 матчах за «Витязь», записав на свой счёт 38 (18+20) баллов при показателе полезности "-3" и 69 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 18 минут и 33 секунды за матч. Розыгрыш Кубка Гагарина ветеран пропустил из-за травмы.
Ранее в КХЛ Сёмин также защищал цвета нижегородского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга». В НХЛ форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».
Мозякин в ЦСКА, Сёмин в «Тракторе». Звёзды КХЛ в своих первых командах
Мозякин был лучшим ещё в ЦСКА, талант Сёмина засверкал в Челябинске, а Кагарлицкий начинал в «Химике».
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
18:54
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:23
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
16:07
-
15:37
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:09
-
13:44
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:21
-
09:15
-
09:00
-
07:14
-
05:49
Партнерский контент