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«Сан-Хосе» создал фонд для помощи сотрудникам, на старте будет выделено более $ 200 тыс.

«Сан-Хосе» создал фонд для помощи сотрудникам, на старте будет выделено более $ 200 тыс.
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о создании фонда для помощи сотрудникам клуба. Из-за пандемии коронавируса без работы остались около 1800 человек. Клуб предоставит работникам специальные гранты. Владельцы «Сан-Хосе», тренеры, игроки и спонсоры команды уже пообещали выделить более $ 200 тыс. на создание фонда, который в будущем будет пополняться.

«Клуб „Сан-Хосе Шаркс“ стремится помогать нашим внештатным сотрудникам, которые создают приятную и безопасную обстановку для тех, кто посещает SAP Center и наши три объекта Sharks Ice. В настоящее время COVID-19 произвёл на их жизнь сильный негативный эффект. И это замечательный способ сказать спасибо тем людям, которые делают наше приключение действительно незабываемым», — заявил президент клуба Джонатан Бечер.

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