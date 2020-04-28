Михеев: могу оценивать ребят, с кем играл в КХЛ. Кто-то не сделал шаг вперёд, хотя мог

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением об игре своего партнёра по команде Остона Мэттьюса.



«Да нормальный пацан. Обычный парень. Может, кому-то с виду кажется, что Остон какой-то невероятный. Но он большой профессионал. Знает, что и когда ему нужно делать. В плане общения безо всяких заморочек. С ним можно всегда пообщаться. Если возникают вопросы — подойди и спроси. Нет такого, что какая-то звёздная болезнь.



Если бы я побольше побыл с Остоном, видел бы его рост и развитие, наверное, высказался бы лучше. Я вот могу оценить парней из КХЛ, с кем играл четыре сезона. Кто за это время вырос, а кто не сделал следующий шаг вперёд, хотя мог. Мы все знаем, что такие игроки есть.



Но в этом сезоне НХЛ, который ещё идёт, я видел, как Мэттьюс тренируется и готовится. Если все думают, что Остон вышел, бросил и забил — это совсем не так. Он очень много пашет, и просто так ему ничто не даётся. Он не эксплуатирует то, что дано ему свыше. Мэттьюс старается прогрессировать, как и все другие. И у него это получается хорошо», — цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.

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