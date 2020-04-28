Федерация хоккея Швейцарии подписала трансферное соглашение с НХЛ

Швейцарская федерация хоккея подписала трансферное соглашение с Национальной хоккейной лигой. Теперь НХЛ будет платить клубам лиги компенсацию за переезд их игроков в Северную Америку. Также НХЛ продлила на один год подобные действующие договоры с хоккейными федерациями Австрии, Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Швеции и Великобритании.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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