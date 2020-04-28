Экс-форвард «Авангарда» Лемтюгов попал в необычное ДТП в Англии

Нападающий английского клуба «Шеффилд Стилерз» Николай Лемтюгов попал в необычное ДТП, сообщает Examiner.
Форвард привёз детей в школу и вместе с ними вышел из машины, арендованной для него клубом. Немногим позже у автомобиля отказал ручной тормоз и он скатился с горки вниз. Машина наехала на группу школьников, причинив нескольким из них небольшие травмы. Полиция допросила Лемтюгова и вскоре отпустила его домой.
Сообщается также, что, пока машина съезжала с горки, один из прохожих попытался на ходу использовать ручной тормоз, но тот уже был приведён в действие.
Ранее Лемтюгов выступал в КХЛ за «Северсталь», «Ак Барс», «Нефтехимик», магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Трактор», «Сибирь», «Югру», «Спартак» и «Авангард». Всего в КХЛ провёл 416 матчей и набрал 174 (93+81) очка.
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