Михеев — о карантине: в Торонто не так жёстко, как в Москве. Патрулей вокруг не вижу

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал, как тренируется во время коронавируса.



«Мне в какой-то степени повезло, что травмированным игрокам разрешили тренироваться и проходить реабилитацию. Я по-прежнему восстанавливаю руку. Теперь на это появилось больше времени. Слава богу, что у меня есть такая возможность. База клуба закрыта, но мне тут одну минуту ехать до арены. Когда я выбирал квартиру в Торонто, то ориентировался, чтобы поблизости располагался дворец. Я не знал, какое расстояние от Scotiabank, где мы играем, до тренировочной базы. Хотел найти жильё поближе к центру, чтобы были магазины. Но главное — сама арена.



У нас в Торонто ты можешь гулять. Спокойно поехать в магазин, который находится дальше, чем в ста метрах. Но самое главное — нельзя сидеть компаниями в парках, нужно соблюдать дистанцию в два метра, когда идёшь по улице или стоишь в магазине. Наверное, не так жёстко, как в Москве или других городах, как я слышал. Тут в Торонто патрулей вокруг я не вижу. Но на входах в парк они есть. Хотя в целом не вижу, чтобы кто-то специально нарушал», — цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.

«Не знаю, кто выставил Бэбкока тираном. В раздевалке «Торонто» он никого не оскорблял» Интервью с Ильёй Михеевым – о жизни в Канаде во время карантина, первом сезоне в «Торонто», нелепой травме и родном «Авангарде».