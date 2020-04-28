«Уроки русского языка с Ягром». «Авангард» шутит над комментариями легендарного хоккеиста

Хоккейный клуб «Авангард» пошутил над комментариями легендарного хоккеиста Яромира Ягра, которые тот оставил в клубном «инстаграме».



Сначала клуб выложил видео матча плей-офф сезона-2004/2005 с «Металлургом». В комментарии подключился Ягр и принял активное участие в обсуждении. Вскоре «Авангард» выложил фото комментария Ягра и подписал: «Уроки русского языка с Яромиром Ягром».

Посмотреть фото можно в аккаунте «Авангарда» в «Инстаграме».



Ягр выступал за «Авангард» несколько сезонов. Провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».