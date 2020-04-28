Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Уроки русского языка с Ягром». «Авангард» шутит над комментариями легендарного хоккеиста

«Уроки русского языка с Ягром». «Авангард» шутит над комментариями легендарного хоккеиста
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» пошутил над комментариями легендарного хоккеиста Яромира Ягра, которые тот оставил в клубном «инстаграме».

Сначала клуб выложил видео матча плей-офф сезона-2004/2005 с «Металлургом». В комментарии подключился Ягр и принял активное участие в обсуждении. Вскоре «Авангард» выложил фото комментария Ягра и подписал: «Уроки русского языка с Яромиром Ягром».

Посмотреть фото можно в аккаунте «Авангарда» в «Инстаграме».

Ягр выступал за «Авангард» несколько сезонов. Провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Универсал Фёдоров и незабываемый Лемье. 15 форвардов НХЛ, по которым мы скучаем
Знаменитая «армейская» тройка в полном составе, предшественник эпохи Овечкина в «Вашингтоне» и знаменитый «авианосец» — они тут.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020