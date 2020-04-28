Василевский — о российских вратарях в НХЛ: школа прогрессирует, это хорошие новости
Голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как относится к тому, что в Национальной хоккейной лиге появляется всё больше российских вратарей. Голкипер отметил, что российская вратарская школа прогрессирует.
«Это показывает, насколько российская школа вратарей прогрессирует. Дай бог, чтобы все пробились в команды и были номерами в них номером один. Это хорошие новости для российской школы хоккея. Кого выделяю среди российских голкиперов? Сорокина, Шестёркина — с ними были в сборной России вместе. Вообще, все классные ребята. Единственное, с Самсоновым не знаком", — сказал Василевский в прямом эфире на странице «Матч ТВ» в «Инстаграме».
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