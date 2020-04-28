Третьяк: не припомню среди наших хоккейных звёзд подлых людей. Была другая крайность

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о характере великих хоккеистов.
«Может ли хороший спортсмен быть подлым человеком? Отвечу так: он может быть сильным спортсменом, но великим – никогда. Хоккей – сложный вид спорта, где очень много нюансов. Порой исход матча зависит от мелочей, не видных зрителю. Во время матчей бывает очень много провокаций. В моё время этим очень «славились» канадская и чехословацкая сборные. Сейчас почти в каждой команде есть игрок, кто может незаметно тыкать соперника клюшкой, обзываться, всячески выводить из равновесия, пока не видит арбитр. Как правило, такое проделывают с сильными игроками соперника. Как только хоккеист отвечает, арбитр видит и следует удаление. Преимущество достигнуто. Лидерам команд такое поведение не нужно. Они сильны в другом: делают результат на льду благодаря мастерству, а не подлым приёмам.
Что касается обычной жизни, среди наших хоккейных звёзд не припомню подлых людей. Была другая крайность: кто-то из них был по-детски наивен, открыт, добродушен, а подлые люди этим пользовались», — цитирует Третьяка Henderson.ru.
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