Максим Летунов рассказал о своей самоизоляции в Коннектикуте

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Максим Летунов рассказал, как проходит его самоизоляция из-за пандемии коронавируса.
«Нахожусь в Коннектикуте — это час-полтора езды от Нью-Йорка. Тут постоянно идут дожди — солнца почти нет. Поэтому спокойно с родителями соблюдаем карантин. Лишь раз в неделю выходим в магазин за продуктами. А так, стараемся побольше дома сидеть. Тяжело, конечно, но пытаемся себя развлекать разными настольными играми, просмотром сериалов. Плюс занимаюсь упражнениями с весами.
Почему остались в Коннектикуте, а не в Калифорнии? Я здесь учился в университете, есть жильё. Месяц назад решил уехать сюда, поскольку в Сан-Хосе и вообще в Калифорнии больше случаев заражения этим вирусом. Мы с родителями решили на время переехать в Коннектикут.
В Коннектикуте недостатка продуктов в магазинах нет. Ограничен выбор брендов риса и макарон, но всё равно их можно купить когда угодно. Когда в марте только начался карантин, я был в Сан-Хосе, и там люди начали всё быстро скупать. Поначалу некоторые прилавки были пустые, но сейчас уже всё нормализовалось», — приводит слова Летунова «Известия».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 217 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.
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