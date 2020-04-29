Ермаков: в ЦСКА спокойно могли менять по пять человек, я не справился с конкуренцией

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков объяснил, почему не смог закрепиться в составе ЦСКА.

«Я очень хорошо сыграл в том отрезке за «Сибирь», набрался уверенности. Но где-то я просто не справился с конкуренцией в ЦСКА. Там была длинная лавочка, много титулованных игроков. Мне давали шансы, давали даже играть в большинстве, но что-то не получалось. Тяжёлая ситуация – со всех сторон на меня всё давило. Самое тяжёлое – глубина состава. Там спокойно могли менять по пять человек. Если помните, когда ЦСКА играл в плей-офф с «Торпедо», Петерис Скудра сказал, что не может после одной игры поменять семь игроков, у него не было такой обоймы. Всё равно это большой опыт. Просто нужно идти дальше – это хоккей.

Был такой момент, что я летом находился в обойме ЦСКА, потом поехал на сборы в олимпийскую сборную России и там подцепил какой-то вирус. Очень долго болел, наверное, около месяца. У меня была вечная температура, не знаю вообще, что там было на самом деле. Почему-то долго не могли её победить. Сначала были одни антибиотики, потом вторые, третьи. Восстановился как раз к декабрьскому сбору, когда была пауза. Там дали неплохую нагрузку, было тяжеловато и в итоге решили спустить в ВХЛ – поднабраться уверенности, поиграть. Но у первой команды уже подходили игры плей-офф, у них была сформированная обойма, и под неё я уже не подходил», — сказал Ермаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Ивану Богуну.