Источник: форвард системы «Монреаля» Юдон может перейти в «Барыс»
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон может перейти в «Барыс», сообщает «Шайба.kz».
В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Большую часть сезона канадский форвард провёл в составе «Лаваль Рокет», где в 46 матчах регулярного чемпионата АХЛ записал в актив 35 (27+8) очков.
В общей сложности за карьеру в НХЛ форвард провёл 125 матчей и набрал 41 (14+27) очко, в 257 играх в АХЛ на его счету 201 (103+98) очко.
В 2012 году Шарль был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 122-м номером. В сезоне-2013/2014 он представлял Канаду на молодёжном чемпионате мира, где в семи встречах отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Состав «Барыса» может пополнить нападающий системы «Анахайма» Кэррик
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