Четыре игрока приняли квалификационные предложения «Амура», сообщается на официальном сайте хабаровского клуба. Нападающий Никита Язьков и защитники Никита Камалов, Павел Медведев и Александр Гопиенко продолжат играть в системе клуба. Двусторонние контракты с игроками рассчитаны на два сезона.
Никита Камалов (24 года) – в составе «Амура» дебютировал в сезоне-2016/2017. В прошлом чемпионате провёл 35 матчей, набрал 7 очков (2+5).
Никита Язьков (24 года) – пополнил ряды хабаровчан в прошлом сезоне, в котором отыграл 33 матча. Личный показатель – 6 очков (1+5).
Павел Медведев (24 года) – дебютировал в составе «Амура» в сезоне-2016/2017, по окончанию которого перешел в нижегородское «Торпедо». В систему хабаровского клуба вернулся в прошлом сезоне, но за команду КХЛ не выступал. Был командирован в красноярский «Сокол», где провёл 26 матчей, набрав пять очков.
Александр Гопиенко (19 лет) – воспитанник хабаровского хоккея, капитан «молодёжки» «тигров». В прошлом сезоне провёл 37 матчей в МХЛ (7+9), а также 29 матчей в составе «Сокола» (1+2), отметился шайбой в плей-офф ВХЛ.
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