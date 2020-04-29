«Салават» планирует обменять голкипера Кареева

«Салават Юлаев» ищет варианты для обмена российского голкипера Андрея Кареева, сообщает Gorobzor.ru. Срок действующего контракта игрока истекает 30 апреля, после чего Кареев станет ограниченно свободным агентом.

По информации издания, «Салават» не хочет отпускать голкипера за небольшую денежную компенсацию. Взамен клуб хочет получить вратаря на роль бэкапа или полевого игрока уровня третьего звена.

Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.