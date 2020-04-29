Источник: Дэвид Немировски останется главным тренером «Торпедо»

Главным тренером «Торпедо» в новом сезоне останется Дэвид Немировски, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Одним из претендентов на должность главного тренера «Торпедо» назывался Виктор Козлов, однако контракт с тренером заключён не был. По информации источника, именно из-за неопределённости с главным тренером нижегородский клуб и не проявлял активности на трансферном рынке.

Немировски возглавил «Торпедо» 4 мая 2018 года. Под руководством канадского специалиста, имеющего российское гражданство, нижегородский клуб в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4). Месяц назад сам Немировски поделился информацией о возможном подписании нового контракта с клубом.