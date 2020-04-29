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Бирюков: перед «Бураном» поставлена задача сохранить сотрудничество с «Локомотивом»

Бирюков: перед «Бураном» поставлена задача сохранить сотрудничество с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков сообщил, что перед воронежским клубом стоит задача сохранить сотрудничество с «Локомотивом».

«Попечительский совет «Бурана» признал работу с «Локомотивом» удовлетворительной, и перед нами поставлена задача это сотрудничество сохранить. Я надеюсь, что и в Ярославле тоже захотят продолжить работу с нами. Опять же, все пока находятся на паузе, и конкретика появится только в мае.

Самое, наверно, важное – мы на 99,9% определились с главным тренером, и я надеюсь, что всё пойдёт по плану. Фамилию пока называть не буду по понятным причинам, но как только ситуация в хоккее немного прояснится, мы его представим. Возможно, это случится уже после майских праздников. Скажу одно – это специалист с опытом, и он нам очень интересен. Прошу болельщиков набраться терпения», — цитирует Бирюкова пресс-служба «Бурана».

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