Дрегер: НХЛ продлит период самоизоляции до середины мая

Обозреватель TSN Даррен Дрегер сообщил, что Национальная хоккейная лига должна продлить период самоизоляции игроков как минимум до 15 мая. Предыдущий период, объявленный лигой, истекает 30 апреля.



«Ожидается, что все будут на самоизоляции минимум до середины мая. Лиге и профсоюзу игроков нужно обсудить множество вопросов, поскольку НХЛ собирается возвращаться к играм, но проблем очень много. Как и когда возвращать хоккеистов из Европы, нужно ли им садится на 14-дневный карантин? Что делать, если кто-то из игроков или персонала команд сдаст положительный тест на коронавирус? Как игроки будут видеться со своими семьями, если их на три-четыре месяца увезут в другой город? Как будут распределяться затраты на все эти меры? На все эти вопросы пока нет ответа», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

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