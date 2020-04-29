Дочь Жамнова работает в больнице, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом

Сабина Жамнова, дочь генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова, рассказала о своей работе в больнице, перепрофилированной для лечения больных с коронавирусом.
«Заканчиваю пятый курс Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мне предстоит ещё год учёбы, после чего стану врачом. Работаю в московской больнице, которую перепрофилировали для лечения больных с коронавирусом. Есть люди с подтверждённым диагнозом, а также те, у кого пока только подозрение на заражение коронавирусом.
Первое время было страшно, скрывать не буду. Причём больше волновалась не за себя, а за своих близких, с которыми общаюсь. Боялась за родителей, за маленького брата. Но сейчас спокойно себя чувствую. Прихожу в отделение и отключаюсь от всех посторонних мыслей — работы очень много.
Папа очень рад, что я выбрала для себя в жизни такой путь. Рад, что учусь, получаю высшее образование, что буду врачом. Думаю, что он мной гордится. Первое время он говорил: молодец, круто. Но потом начал сильно волноваться. Очень просит, чтобы я была аккуратнее и соблюдала все меры предосторожности. Но мне кажется, как любой родитель бы в такой ситуации, он гордится тем, что его ребёнок помогает людям во время такой серьёзной эпидемии», — цитирует Жамнову пресс-служба «Спартака».
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