Лебрюн: Кубок Стэнли могут вручить в октябре, а сезон-2020/2021 может начаться в декабре

Известный обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн сообщил, что руководство Национальной хоккейной лиги рассматривает возможность отложить старт нового сезона до декабря 2020 года.
«У лиги нет уверенности в том, когда именно она может возобновить сезон-2019/2020, прерванный из-за коронавируса. О плей-офф, который может завершиться в августе, уже говорили, но не исключено, что Кубок Стэнли будет разыгран только в сентябре или октябре.
Кроме того есть фактор зрителей. НХЛ наверняка захочет отсрочить начало сезона, чтобы начать играть со зрителями, потому что у многих команд нет финансовой подушки, чтобы долго играть при закрытых дверях. Тем не менее НХЛ стремится представить полное расписание на следующий сезон. Если он начнётся в декабре, то может завершиться в июле 2021 года», — сказал Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.
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