«Пришло время покинуть вашу страну». Коскиранта прокомментировал уход из СКА

Нападающий Ярно Коскиранта прокомментировал решение покинуть СКА.
«Пока не могу ничего сказать о своём будущем – ничего официального ещё нет. Был интерес от нескольких клубов из России, в том числе предлагали остаться и в СКА, но я решил, что пришло время покинуть вашу страну и двигаться дальше. Провёл семь изумительных лет в России и всегда буду вспоминать это время с теплотой», – цитирует Коскиранту РИА «Новости».
Ярно Коскиранта стал игроком СКА в межсезонье 2015 года, также вместе с клубом выиграл Кубок Гагарина, а со сборной Финляндии стал серебряным призёром чемпионата мира—2016. В 311 матчах за петербуржцев нападающий отметился 114 (67+47) очками. Финский форвард выступал в КХЛ с 2013 года. Всего он провёл 449 матчей и набрал 182 (94+88) очка в составе «Сибири» и СКА.
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