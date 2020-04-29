Грабовский: минскому «Динамо» нужно восемь-девять легионеров. Остальные — наши

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский заявил, что белорусский клуб должен продолжить выступление в КХЛ.
«В КХЛ команда нам, конечно, нужна, это сто процентов. Просто необходимо понимать, для чего оно нам в лиге, какого результата мы ждём. Это же очевидно. Если хотим бороться не только за плей-офф, но и в плей-офф, конкурировать с командами калибра ЦСКА, нужен принципиально иной бюджет. Делаем ставку на наигрывание своих — надо быть готовым к соответствующему результату.
Есть, правда, и третий путь. Примерно тот, по которому шли во время предыдущего пришествия в «Динамо» Вудкрофта. Когда были подходящего уровня легионеры и заметно лучший результат. Хотя и наши тогда уже опытные игроки были всё же моложе: Китаров, Павлович, тот же Сергей Костицын. Но в любом случае обязательное условие: подбором игроков должен руководить именно тренер. Новички должны подходить ему не только по статистическим показателям, но и ментально.
Сколько нужно иностранцев? Думаю, человек восемь-девять, включая вратаря. Остальные — наши. Так наших же объективно мало. Лучшие или в других клубах КХЛ, или в Северной Америке. И они не слишком рвутся на родину", — цитирует Грабовского «Прессбол».
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