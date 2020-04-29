Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават» продлит контракты с Александром Курносовым и Василием Чижовым

«Салават» продлит контракты с Александром Курносовым и Василием Чижовым
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов и спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов продолжат работу в организации. Новые соглашения рассчитаны на два сезона.

Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года. В настоящий момент соглашение не продлено.

Цулыгин: рассматриваю только предложение «Салавата», определюсь к 30 апреля
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020