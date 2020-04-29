«Салават» продлит контракты с Александром Курносовым и Василием Чижовым
Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов и спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов продолжат работу в организации. Новые соглашения рассчитаны на два сезона.
Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года. В настоящий момент соглашение не продлено.
Цулыгин: рассматриваю только предложение «Салавата», определюсь к 30 апреля
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