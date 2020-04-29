Цулыгин покинул «Салават», новым главным тренером может стать Ламса

Как стало известно «Чемпионату», в «Салавате Юлаеве» будет новый главный тренер. Николай Цулыгин не продолжит работу с уфимским клубом в новом сезоне.
Претендентом на должность является финский специалист Томи Ламса, ранее входивший в штаб Эркки Вестерлунда и самого Цулыгина. Ранее Ламса был главным тренером в «Пеликанс» и «Йокерите».
Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года. В настоящий момент соглашение не продлено.
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