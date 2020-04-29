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Еремеев, Трощинский и Антропов вошли в символическую сборную Казахстана всех времён

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Еремеев, Трощинский и Антропов вошли в символическую сборную Казахстана всех времён
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Казахстана всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.

Голкипером сборной Казахстана был выбран легендарный вратарь московского «Динамо» Виталий Еремеев. 45-летний Еремеев в составе бело-голубых выиграл два чемпионата России и завоевал Кубок европейских чемпионов. В составе национальной команды принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2004, 2010, 2012, 2014).

Пару защитников образовали Евгений Паладьев и Алексей Трощинский. Тройку нападающих составили Талгат Жайлауов, Николай Антропов и Евгений Корешков.

Почётное упоминание:
Вратарь Виталий Колесник
Защитник Кевин Даллмэн
Нападающий Ерлан Сагымбаев
Нападающий Роман Старченко.

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