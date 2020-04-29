Еремеев, Трощинский и Антропов вошли в символическую сборную Казахстана всех времён

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Казахстана всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря. В списке учитываются участия на чемпионатах мира только в элитном дивизионе.
Голкипером сборной Казахстана был выбран легендарный вратарь московского «Динамо» Виталий Еремеев. 45-летний Еремеев в составе бело-голубых выиграл два чемпионата России и завоевал Кубок европейских чемпионов. В составе национальной команды принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2004, 2010, 2012, 2014).
Пару защитников образовали Евгений Паладьев и Алексей Трощинский. Тройку нападающих составили Талгат Жайлауов, Николай Антропов и Евгений Корешков.
Почётное упоминание:
Вратарь Виталий Колесник
Защитник Кевин Даллмэн
Нападающий Ерлан Сагымбаев
Нападающий Роман Старченко.
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