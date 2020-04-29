Генеральным менеджером «Торпедо» станет директор Instat Максим Гафуров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по рекомендации экспертной комиссии по отбору кандидатов на пост министра спорта принял решение назначить финалиста данной траектории – директора по развитию международной спортивной организации Instat Максима Гафурова — на пост генерального менеджера хоккейного клуба «Торпедо», сообщается в телеграм-канале ВОВК.
Гафуров занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских хоккейных лиг.
Ранее сообщалось, что главным тренером «Торпедо» останется Дэвид Немировски. Одним из претендентов на должность главного тренера «Торпедо» назывался Виктор Козлов, однако контракт с тренером заключён не был. По информации источника, именно из-за неопределённости с главным тренером нижегородский клуб и не проявлял активности на трансферном рынке.
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