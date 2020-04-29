Цулыгин: все решения идут не от меня, а от клуба. К нему больше вопросов

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал информацию «Чемпионата» об уходе из клуба по окончании контракта.

«Покину ли я „Салават Юлаев“? Пока не могу ответить на вопрос. Все решения идут не от меня, а от клуба. К ним больше вопросов», — цитирует Цулыгина ТАСС.

Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля 2020 года.