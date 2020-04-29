Белорусских игроков помимо договорного матча обвинили в распространении порнографии

Сегодня, 29 апреля, в суде Московского района Минска состоялось первое заседание по делу четверых хоккеистов «Динамо-Молодечно», которых обвиняют в участии в договорном матче с «Могилёвом».

12 ноября «Динамо-Молодечно» со счётом 5:6 уступило «Могилёву», хотя в ходе матча вело со счётом 5:1. Впоследствии под подозрение попали хоккеисты Алексей Иванов, Александр Сырей, Никита Устиненко и Сергей Шелег.

После исследования техники обвиняемых правоохранительными органами было выявлено, что все четверо распространяли в чатах ролики порнографического содержания, о чём судья заявил во время первого заседания. Теперь хоккеистам также грозит наказание за распространение порнографии в интернете, сообщает tut.by.