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Белорусских игроков помимо договорного матча обвинили в распространении порнографии

Белорусских игроков помимо договорного матча обвинили в распространении порнографии
Хоккей / Прочие 0

Сегодня, 29 апреля, в суде Московского района Минска состоялось первое заседание по делу четверых хоккеистов «Динамо-Молодечно», которых обвиняют в участии в договорном матче с «Могилёвом».

12 ноября «Динамо-Молодечно» со счётом 5:6 уступило «Могилёву», хотя в ходе матча вело со счётом 5:1. Впоследствии под подозрение попали хоккеисты Алексей Иванов, Александр Сырей, Никита Устиненко и Сергей Шелег.

После исследования техники обвиняемых правоохранительными органами было выявлено, что все четверо распространяли в чатах ролики порнографического содержания, о чём судья заявил во время первого заседания. Теперь хоккеистам также грозит наказание за распространение порнографии в интернете, сообщает tut.by.

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