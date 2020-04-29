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Кирилл Петров подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Кирилл Петров подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Кирилл Петров подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Петров принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 31 (13+18) балл при показателе полезности "+19" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Петров отметился одной результативной передачей.

Ранее в КХЛ Петров также выступал за ханты-мансийскую «Югру», московский ЦСКА и омский «Авангард».

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