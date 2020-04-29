Кирилл Петров подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Кирилл Петров подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. 30-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Петров принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 31 (13+18) балл при показателе полезности "+19" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 10 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Петров отметился одной результативной передачей.



Ранее в КХЛ Петров также выступал за ханты-мансийскую «Югру», московский ЦСКА и омский «Авангард».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»