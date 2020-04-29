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Источник: Виктор Антипин подпишет контракт со СКА

Источник: Виктор Антипин подпишет контракт со СКА
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Виктор Антипин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в петербургский СКА, информирует Sport24.

Ранее сообщалось, что Антипин не договорился по новому контракту с «Металлургом». По действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитки» не удалось, в результате чего контракт будет расторгнут.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.

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