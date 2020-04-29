Источник: Виктор Антипин подпишет контракт со СКА

Защитник Виктор Антипин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в петербургский СКА, информирует Sport24.
Ранее сообщалось, что Антипин не договорился по новому контракту с «Металлургом». По действующему контракту Антипин получал 125 млн рублей за сезон. Договориться с двукратным обладателем Кубка Гагарина об уступках родному клубу руководству «Магнитки» не удалось, в результате чего контракт будет расторгнут.
В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "-4". В плей-офф Виктор провёл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями и заработав полезность "-7". В среднем за матч Виктор проводил на льду больше 20 минут.
- 29 апреля 2020
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
-
17:11
-
16:30
-
16:09
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:43
-
14:33
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:05
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
10:47
-
10:27
-
10:25
-
10:00
-
09:33
-
09:15
-
09:01
-
08:32
-
06:21
-
00:45
-
00:15