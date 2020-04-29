Андрей Педан продлил контракт с «Ак Барсом»

Защитник Андрей Педан подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Педан принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 16 (6+10) баллов при показателе полезности "+16" и 32 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 16 минут и 50 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Педан отдал одну результативную передачу.



Защитник провёл в «Ак Барсе» два года. Ранее Педан выступал в Северной Америке, проведя несколько матчей за основную команду «Ванкувер Кэнакс».



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