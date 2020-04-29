Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с казанским «Ак Барсом», информирует хоккейное агентство Winners в «Инстаграме». 39-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Помимо «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге Зарипов также защищал цвета магнитогорского «Металлурга», за который отыграл четыре сезона.
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Якубов: Зарипов — кумир и легенда «Ак Барса». Мы хотим сохранить его
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