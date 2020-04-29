Тристан Джерри: главное — оставаться в форме. «Питтсбург» хочет выиграть Кубок Стэнли

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри рассказал, что надеется выиграть Кубок Стэнли, когда сезон НХЛ возобновят.



«Главное для меня сейчас — оставаться в форме, чтобы сыграть в полную силу, когда сезон возобновится. Мы боремся за Кубок Стэнли. Вот наша главная мотивация. Об этом думаем я и все остальные ребята в команде. Мы хотим завоевать Кубок Стэнли.



Я полностью доверяю клубу, планам, которые у руководства есть на меня. Так было с первого дня моего пребывания здесь. Мне всегда обо всём рассказывают, говорят, что собираются делать дальше, останусь я в НХЛ или меня отправят в младшие лиги. Это нормальная ситуация. Я должен играть хорошо», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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