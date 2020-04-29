Художница написала портрет Артемия Панарина, потратив 125 часов

Американская художница написала портрет российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Девушка сообщила, что создавала рисунок на протяжении 125 часов.
Посмотреть фото можно в аккаунте художницы в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом во время карантина.
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