Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона

В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Предложение уже одобрили владельцы клубов, теперь его должен рассмотреть профсоюз НХЛ.



«15 мая — игроки получают разрешение тренироваться на катках небольшими группами.



1 июня — начало трёхнедельного тренировочного сбора.



21 июня — команды отправляются в один из четырёх городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч.



1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей.



21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября.



Тренировочные лагеря к сезону-2020/2021 будут открыты в середине ноября. Начало регулярного чемпионата — в середине декабря».

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