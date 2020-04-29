Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона

В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Предложение уже одобрили владельцы клубов, теперь его должен рассмотреть профсоюз НХЛ.
«15 мая — игроки получают разрешение тренироваться на катках небольшими группами.
1 июня — начало трёхнедельного тренировочного сбора.
21 июня — команды отправляются в один из четырёх городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч.
1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей.
21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября.
Тренировочные лагеря к сезону-2020/2021 будут открыты в середине ноября. Начало регулярного чемпионата — в середине декабря».
- 29 апреля 2020
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
-
17:11
-
16:30
-
16:09
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:43
-
14:33
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:46
-
12:30
-
12:05
-
11:47
-
11:35
-
11:10
-
10:47