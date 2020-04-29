Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
Хоккей / НХЛ 0

В распоряжении «Чемпионата» оказался план по возобновлению регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса. Предложение уже одобрили владельцы клубов, теперь его должен рассмотреть профсоюз НХЛ.

«15 мая — игроки получают разрешение тренироваться на катках небольшими группами.

1 июня — начало трёхнедельного тренировочного сбора.

21 июня — команды отправляются в один из четырёх городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч.

1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей.

21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября.

Тренировочные лагеря к сезону-2020/2021 будут открыты в середине ноября. Начало регулярного чемпионата — в середине декабря».

Светлов: КХЛ ругали за попытки спасти сезон, а по НХЛ хвалебная реакция. Где логика?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020