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Радим Зогорна подписал контракт с «Питтсбургом». Два его брата играют за «Амур»

Радим Зогорна подписал контракт с «Питтсбургом». Два его брата играют за «Амур»
Хоккей / НХЛ 0

Чешский нападающий Радим Зогорна подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт «пингвинов». 24-летний хоккеист поставил подпись под однолетним контрактом новичка.

«Радим — умный игрок с хорошим чувством хоккея, который умеет использовать свои габариты. Он придаст глубины нашей группе форвардов», — рассказал генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.

В прошедшем сезоне Радим Зогорна выступал за «Млада-Болеслав», записав на свой счёт в 56 встречах 22 (10+12) очка.

Ещё двое братьев Зогорна, Томаш и Гинек, выступают в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 братья Зогорна стали одними из лучших бомбардиров «Амура», заработав на двоих 58 (22+36) очков.

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