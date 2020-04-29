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Источник: увеличить потолок зарплат в КХЛ предложил ЦСКА

Источник: увеличить потолок зарплат в КХЛ предложил ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Автором инициативы повышения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге стал московский ЦСКА, сообщает РБК. Напомним, ранее в лиге был введён твёрдый потолок зарплат на уровне 900 млн рублей, но вскоре совет директоров организации начал заочное голосование по вопросу увеличения верхней планки до 1,3 млрд. Решение будет принято 30 апреля.

Ранее стало известно, что члены совета директоров Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов проголосовали против поднятия потолка зарплат.

В сезоне-2019/2020 потолок составлял 800 млн рублей, в случае его превышения клубы были обязаны уплатить взнос в стабилизационный фонд КХЛ в размере 30% суммы превышения.

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