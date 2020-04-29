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«Авангард» продлил контракт с Семёном Кошелевым

«Авангард» продлил контракт с Семёном Кошелевым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новое соглашение с нападающим Семёном Кошелевым, информирует официальный сайт «ястребов». 24-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона.

В прошедшем сезоне Кошелев провел в составе «ястребов» 67 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+14».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта: «Кошелев уверенно провёл сезон, его прогресс по сравнению с предыдущим годом очевиден. Тройка Шумаков – Семёнов – Кошелев была одной из ведущих в команде, результативно играла в атаке. Семен много и упорно работал для того, чтобы влиться в систему Хартли, это ему удалось на отлично. Верим, что в следующем сезоне Кошелев способен сделать ещё один шаг вперёд и стать одним из лидеров атаки «Авангарда».

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