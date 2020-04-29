«Секс-символ 2000-х». Малкин опубликовал своё фото в молодости

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал своё фото в молодости. «Секс-символ 2000-х», — подписал фото Малкин.

Посмотреть фото можно в аккаунте Евгения Малкина в «Инстаграме».



Напомним, в распоряжение «Чемпионата» попал план возобновления сезона в НХЛ. «1 июня — начало трёхнедельного тренировочного сбора. 21 июня — команды отправляются в один из четырёх городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч. 1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей. 21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября».



Ранее Малкин попробовал себя в баскетболе.