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Фридман: драфт НХЛ пройдёт в онлайн-формате

Фридман: драфт НХЛ пройдёт в онлайн-формате
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что грядущий драфт Национальной хоккейной лиги пройдёт в формате видеоконференции.

«Драфт НХЛ не будет проходить в Монреале. Всё будет в онлайне», — сказал Фридман в эфире NHL Network.

Напомним, в распоряжение «Чемпионата» попал план возобновления сезона в НХЛ. «1 июня — начало трёхнедельного тренировочного сбора. 21 июня — команды отправляются в один из четырёх городов, где будут проходить матчи. Возможно проведение тренировочных встреч. 1 июля — возобновление регулярного чемпионата, где каждая команда в итоге проведёт 76 матчей. Встречи будут проходить без зрителей. 21 июля — старт плей-офф, который будет проходить в традиционном формате. К финалам конференции арены должны будут заполняться болельщиками наполовину. Кубок Стэнли получит нового обладателя к концу сентября».

Стали известны планы НХЛ по дате и формату возобновления сезона
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