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Крюг: люди постоянно спрашивают, чему я могу научиться у Хары. Ведь он выше на 30 см

Крюг: люди постоянно спрашивают, чему я могу научиться у Хары. Ведь он выше на 30 см
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг рассказал, что на его игру повлиял звёздный партнёр по команде Здено Хара.

«Честно говоря, Хара повлиял на мою карьеру как никто другой, особенно в этом городе. Забавно, потому что люди постоянно спрашивают, могу ли я у него чему-то научиться, ведь я на целый фут ниже — его 206 см против моих 176. Типа, как можно научиться у него чему-то? Но с первого дня я заметил его профессионализм и подготовку, и в этом я стремлюсь быть на него похожим.

С точки зрения подготовки к матчам он оказал на меня огромное влияние. Для меня была большая честь сидеть рядом с ним в раздевалке в старом TD Garden и учиться чему-то тут и там», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

43-летний Хара не планирует завершать игровую карьеру
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