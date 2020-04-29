Крюг: люди постоянно спрашивают, чему я могу научиться у Хары. Ведь он выше на 30 см
Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг рассказал, что на его игру повлиял звёздный партнёр по команде Здено Хара.
«Честно говоря, Хара повлиял на мою карьеру как никто другой, особенно в этом городе. Забавно, потому что люди постоянно спрашивают, могу ли я у него чему-то научиться, ведь я на целый фут ниже — его 206 см против моих 176. Типа, как можно научиться у него чему-то? Но с первого дня я заметил его профессионализм и подготовку, и в этом я стремлюсь быть на него похожим.
С точки зрения подготовки к матчам он оказал на меня огромное влияние. Для меня была большая честь сидеть рядом с ним в раздевалке в старом TD Garden и учиться чему-то тут и там», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.
43-летний Хара не планирует завершать игровую карьеру
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