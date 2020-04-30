Как вы относитесь к уходу Николая Цулыгина с поста главного тренера «Салавата Юлаева»?

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к уходу Николая Цулыгина с поста главного тренера „Салавата Юлаева“?»

Пройти опрос можно на Quiz.



Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля. В настоящий момент соглашение не продлено.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»