Как вы относитесь к уходу Николая Цулыгина с поста главного тренера «Салавата Юлаева»?
На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к уходу Николая Цулыгина с поста главного тренера „Салавата Юлаева“?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Тогда команда под его руководством дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» (2-4). В нынешнем сезоне уже омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4). Во втором раунде плей-офф команда Цулыгина должна была сыграть с «Ак Барсом», но сезон был завершён. Контракт Цулыгина с уфимским клубом истекает 30 апреля. В настоящий момент соглашение не продлено.
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