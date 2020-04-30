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Насреддин: нужно помнить, что «Нью-Джерси» — самая молодая команда НХЛ

Насреддин: нужно помнить, что «Нью-Джерси» — самая молодая команда НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Аллен Насреддин поделился мнением об игре команды в сезоне-2019/2020.

«Очень часто я наблюдал, как мы сами себе вредили, совершая ошибки психологического плана. Надо помнить, особенно с учётом совершенных обменов, что мы являемся самой молодой командой лиги. Молодой команде не хватает опыта, у неё нет за плечами десяти лет игры в лиге. Понятно, что она должна работать, а на это нужно время.

Мы же в НХЛ и должны развиваться. Но от нас ждут и побед. Нам надо стать лучше в обороне и нападении. У нас есть некоторые идеи и соображения, которые мы хотим претворить в жизнь, если сезон продлится», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

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