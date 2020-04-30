Ринне: Кубок Стэнли — моя цель. Думаю, «Нэшвилл» ещё поборется за него

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Кубок Стэнли — это моя цель. Наша цель. Я по-прежнему надеюсь. Думаю, что сезон будет продлён, и мы ещё поиграем. Сейчас мы простаиваем, но все команды лиги находятся в одинаковом положении. Каждый решает проблемы по-разному, но это общие проблемы. Надеюсь, что скоро у нас появится шанс побороться за Кубок Стэнли.



В нашу пользу говорит, что мы долго играли. Почти весь сезон провели. И вот сейчас идёт пятая неделя перерыва. Уверен, что каждый хоккеист устроил дома что-то типа тренажёрного зала. Ребятам будет полезно собраться за пару недель до старта, а может быть небольшой группой за неделю. Думаю, что все быстро придут в норму, когда мы соберёмся. Нужно быть психологически готовым к тому, что надо будет быстро набрать форму», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.