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Ринне: Кубок Стэнли — моя цель. Думаю, «Нэшвилл» ещё поборется за него

Ринне: Кубок Стэнли — моя цель. Думаю, «Нэшвилл» ещё поборется за него
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Кубок Стэнли — это моя цель. Наша цель. Я по-прежнему надеюсь. Думаю, что сезон будет продлён, и мы ещё поиграем. Сейчас мы простаиваем, но все команды лиги находятся в одинаковом положении. Каждый решает проблемы по-разному, но это общие проблемы. Надеюсь, что скоро у нас появится шанс побороться за Кубок Стэнли.

В нашу пользу говорит, что мы долго играли. Почти весь сезон провели. И вот сейчас идёт пятая неделя перерыва. Уверен, что каждый хоккеист устроил дома что-то типа тренажёрного зала. Ребятам будет полезно собраться за пару недель до старта, а может быть небольшой группой за неделю. Думаю, что все быстро придут в норму, когда мы соберёмся. Нужно быть психологически готовым к тому, что надо будет быстро набрать форму», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

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