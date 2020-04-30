Ринне: Кубок Стэнли — моя цель. Думаю, «Нэшвилл» ещё поборется за него

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Кубок Стэнли — это моя цель. Наша цель. Я по-прежнему надеюсь. Думаю, что сезон будет продлён, и мы ещё поиграем. Сейчас мы простаиваем, но все команды лиги находятся в одинаковом положении. Каждый решает проблемы по-разному, но это общие проблемы. Надеюсь, что скоро у нас появится шанс побороться за Кубок Стэнли.
В нашу пользу говорит, что мы долго играли. Почти весь сезон провели. И вот сейчас идёт пятая неделя перерыва. Уверен, что каждый хоккеист устроил дома что-то типа тренажёрного зала. Ребятам будет полезно собраться за пару недель до старта, а может быть небольшой группой за неделю. Думаю, что все быстро придут в норму, когда мы соберёмся. Нужно быть психологически готовым к тому, что надо будет быстро набрать форму», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.
- 30 апреля 2020
-
00:50
-
00:25
- 29 апреля 2020
-
23:46
-
23:27
-
22:59
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
-
17:11
-
16:30
-
16:09
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:43
-
14:33
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:20