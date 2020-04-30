«Калгари» подписал 2-летний контракт с шведским защитником Юханнесом Киннваллем

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» объявил о подписании двухлетнего контракта-новичка с защитником шведского клуба «ХВ-71» Юханнесом Киннвалем, сообщается на официальном сайте канадского клуба.
Текущий сезон защитник доиграет в Швеции и присоединится к «Флэймз» с начала сезона-2020/2021, отмечается в опубликованном заявлении клуба.
В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 51 встрече регулярного сезона шведской лиги в составе «ХВ-71» и показал лучшую результативность в карьере, набрав 40 (11+29) очков при показателе полезности «+5» и 8 минутах штрафного времени.
Ранее «Калгари» подписал трёхлетний контракт новичка с норвежским нападающим Матиасом Петтерсеном.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Калгари» набрал 79 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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